В Белгородской области «Жигули» сбили 10-летнюю велосипедистку

Пострадавшая начала маневр «поворот налево» перед близко двигавшимся сзади в попутном направлении автомобилем. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, 15 июля, около 18:30 в селе Валуйчик 44-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2107», наехал на 10-летнюю девочку, которая, управляя велосипедом, начала маневр «поворот налево» перед близко двигавшимся сзади в попутном направлении автомобилем.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В минувший четверг, 14 июля, в Белгородской области «Фольксваген» сбил 8-летнего мальчика на самокате. В 17:40 в микрорайоне Королева на дворовой территории дома № 29 «Б» 52-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», наехал на ребенка, передвигавшегося на самокате. В результате ДТП пострадал ребенок.

Как сообщалось ранее, в этот же день в районе 15 км автодороги «Белгород – Никольское – Крым – Ясные Зори – Архангельское» погиб водитель «Жигулей». Он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где перевернулся. Его 34-летняя пассажирка с травмами госпитализирована.