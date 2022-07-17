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Происшествия17 июля 2022 8:20

За кражу инструментов ранее судимому белгородцу грозит до пяти лет тюрьмы

Он подменял в качестве охранника своего родственника
Алексей СЕРГУНИН
В числе похищенного оказалась и болгарка.

В числе похищенного оказалась и болгарка.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району обратились представители организации, занимающейся благоустройством. Они сообщили, что из гаражного помещения, расположенного на охраняемой территории в поселке Майский, пропало имущество стоимостью около 40 тысяч рублей. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый житель района.

По предварительным данным, злоумышленник согласился подменить родственника, работающего в организации охранником, так как тот себя плохо чувствовал. Воспользовавшись ситуацией, подозреваемый взял ключ от гаража и похитил оттуда бензогенератор, болгарку и сварочный аппарат, которые впоследствии сдал в ломбард.

В соответствии с ч.2 ст. 158 УК РФ мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.