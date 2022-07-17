Белгородский «Салют» начал сезон с победы над «Балашихой»

Первый тур принес белгородцам три очка. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Накануне, 16 июля, в Белгороде на стадион «Салют» в присутствии 1200 зрителей состоялся матч 1-го тура второй лиги по футболу. Местный одноименный клуб добился минимальной победы над подмосковной «Балашихой» (1:0).

Единственный гол на 35-й минуте провел защитник Денис Жилмостных.

«Салют»: Ковалев, Крикуненко, Жилмостных, Кудреватый, Ивантеев, Белобаев (Мастеров, 90+), Дудайти, Бояркин (Сошников, 89), Малахов (Матвевнин, 75), Канищев (Дегтярев, 90+), Дегтев.

Во втором туре, 23 июля, «Салют» дома примет саратовский «Сокол».

Напомним, что по итогам прошлой кампании белгородцы заняли четвертое место и завоевали «Кубок Черноземья» от «Комсомольской правды».