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Спорт16 июля 2022 6:49

16 июля в первом матче сезона-2022/23 белгородский «Салют» примет «Балашиху»

Ветераны ВОВ и дети до 7 лет смогут попасть на стадион бесплатно
Алексей СЕРГУНИН
Первый соперник белгородцев в новом сезоне - подмосковная "Балашиха".

Первый соперник белгородцев в новом сезоне - подмосковная "Балашиха".

Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Сегодня, 16 июля, в Белгороде откроется новый футбольный сезон. В первом туре второй лиги местный «Салют» встретится с подмосковной «Балашихой».

Встреча начнется в 18:00 на стадионе «Салют» (пр-кт Б.Хмельницкого, 107). Стоимость билетов: обычный – 150 рублей. льготный (дети с 7 до 12 лет, ветераны боевых действий, инвалиды 1 и 2 групп) – 50 рублей. Вход бесплатный: для работников ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» при предъявлении служебного удостоверения, а также для ветеранов ВОВ и детей до 7 лет.

Напомним, что по итогам прошлой кампании белгородцы заняли четвертое место и завоевали «Кубок Черноземья» от «Комсомольской правды».