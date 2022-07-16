В Белгороде значительно понизится стоимость парковки

Изменится методика оплаты парковок. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде планируется уменьшить стоимость годового парковочного абонемента для резидентов. Она составит от 800 до 1500 рублей в год в зависимости от режима работы (10 или 12 часов в сутки) и стоимости часа парковки. При этом у автовладельца есть возможность выбрать один конкретный участок рядом с домом. Ранее стоимость парковки в месяц составляла 2 400 или 28 800 рублей в год.

Изменится методика оплаты парковок. Предусмотрено уменьшение стоимости до 20 руб/час при низкой загруженности парковки. Что касается максимальной оплаты, то депутаты Белгородского городского Совета обратили внимание, чтобы предпринять все меры по сохранению ее на уровне сегодняшних цен – не более 30 руб/час. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.