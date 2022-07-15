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Происшествия15 июля 2022 16:33

В Белгородской области «Фольксваген» сбил 8-летнего мальчика на самокате

ДТП произошло в микрорайоне. Королева на дворовой территории дома № 29 «Б»
Алексей СЕРГУНИН
В результате ДТП пострадал ребенок.

В результате ДТП пострадал ребенок.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, 14 июля, в 17:40 в микрорайоне Королева на дворовой территории дома № 29 «Б» 52-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», наехал на 8-летнего мальчика, передвигавшегося на самокате. В результате ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как сообщалось ранее, вчера же в районе 15 км автодороги «Белгород – Никольское – Крым – Ясные Зори – Архангельское» погиб водитель «Жигулей». Он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где перевернулся. Его 34-летняя пассажирка с травмами госпитализирована.