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Происшествия15 июля 2022 13:26

Из дома в Белгородской области украли палатку, спальный мешок, ласты и оружие для подводной охоты

Сотрудники полиции задержали подозреваемого и изъяли похищенное
Анастасия Лемешко
Мужчина рискует попасть в места не столько отдаленные на шесть лет. Фото со страницы УМВД области в соцсети.

Мужчина рискует попасть в места не столько отдаленные на шесть лет. Фото со страницы УМВД области в соцсети.

На днях в отдел полиции в Ровеньском районе обратилась 57-летняя женщина. Она рассказала, что в ее доме, расположенном в одном из сел, побывал вор.

Оперативники быстро вычислили злоумышленника. Им оказался 28-летний мужчина с криминальным прошлым. По предварительным данным, зная, что соседи постоянно не проживают в принадлежащем им сельском доме, он решил воспользоваться ситуацией. Подозреваемый выставил деревянное окно и забрался в жилище. Его добычей стали палатка, спальный мешок, ласты и ружье для подводной охоты, которые семья использовала для туризма и активного отдыха.

Похищенное полицейские нашли у подозреваемого и изъяли. В пресс-службе областного Управления МВД сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в жилище. Ему грозит до шести лет лишения свободы.