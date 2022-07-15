Мэр Кисловодска пригласил семью белгородского мальчика Лёши отдохнуть в санаторий

Семья мальчика Лёши отдохнет в Кисловодске. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

За несколько месяцев мальчик Лёша из приграничного села Белгородской области стал настоящей знаменитостью. Он проснулся известным после того, как видеоролик с его участием попал в сеть интернет. На нем запечатлен трогательный момент, как парнишка в шлемофоне воинским приветствием встречает российских солдат.

Мальчика Лёшу называют народным героем спецоперации. В разных городах с ним появились муралы. Изображение парнишки в шлемовоне украсило открытки, шоколадки и банки со сгущенкой, которые доставляют военным.

О маленьком танкисте узнал и мэр Кисловодска. Он пригласил Лёшу вместе с братом и родителями отдохнуть в санатории курортного города.

- Семья Павличенко - пример преемственности поколений, бережного сохранения семейных ценностей. Воспитали достойного сына, патриота! – написал в своем телеграм-канале Евгений Моисеев.