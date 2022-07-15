Клиенты «Открытия» удлинили сроки вкладов

В июне доля вновь открытых краткосрочных депозитов составила всего 5%, тогда как в марте-мае - 35-40%.

На фоне стабилизации финансовой ситуации в России еще в мае доля вкладов в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» сроком на год увеличилась по сравнению с апрелем в три раза — с 8% до 24%. Но тогда наибольшую часть вкладов - 40% - составляли именно краткосрочные депозиты сроком на 3 месяца.

Уменьшение доли краткосрочных вкладов свидетельствует о том, что клиенты предпочитали зафиксировать повышенные ставки на длительный срок, предвосхищая их потенциальное дальнейшее снижение.

Отметим, что большинство вкладов клиенты предпочитали открывать в дистанционных каналах. Это напрямую связано с возрастом клиентов: доля людей до 60 лет, традиционно чаще открывающих депозиты онлайн, выросла в июне с 48 до 52 процентов. При этом средний размер вклада, открываемого онлайн, ниже, чем у оформленных в офисе: 588 тысяч рублей против 750 тысяч.

Подробности условий вкладов и накопительных счетов «Открытия» можно посмотреть на сайте банка