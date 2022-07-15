В Белгородской области погиб водитель «Жигулей»

34-летняя пассажирка с травмами госпитализирована. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По предварительным данным, вчера, 14 июля, в 19:30 в районе 15-го километра автодороги «Белгород – Никольское – Крым – Ясные Зори – Архангельское» 40-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21120», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где перевернулся

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, а его 34-летняя пассажирка с травмами госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.