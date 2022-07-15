Белгородские росгвардейцы нашли почти 200 кустов наркотикосодержащих растений

С начала 2022 года сотрудники вневедомственной охраны за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков задержали свыше 60 граждан, возбудили 47 уголовных дел. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Более 20 кустов мака росгвардейцы обнаружили совместно с полицейскими в Губкине. Как стало известно, наркотикосодержащие растения выращивал и культивировал 41-летний местный житель. Растения были уничтожены на месте, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

Девять очагов произрастания запрещенных растений экипажи вневедомственной охраны Росгвардии выявили во время патрулирования Старооскольского, Губкинского, Алексеевского, Грайворонского и Шебекинского городских округов, Волоконовского района, поселков Ракитное и Чернянка. Во всех случаях каких-либо признаков культивирования не обнаружено. Наркотикосодержащие растения были уничтожены в присутствии участкового и понятых.

С начала 2022 года сотрудники вневедомственной охраны за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков задержали свыше 60 граждан, возбудили 47 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято около 600 граммов наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.