В Белгороде полиция нашла повредивших почтовые ящики подростков

Двое подростков бросали в ящики листовки, а после били по ним ногами. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вечером 11 июля в первый отдел полиции стали обращаться жильцы многоквартирного дома, расположенной на Бульваре Юности в Белгороде. Они сообщили о повреждении почтовых ящиков.

Произошедшее запечатлела камера видеонаблюдения. На ней видно, как двое подростков бросают в ящики листовки, а после начинают бить по ним ногами. Полицейские вскоре нашли устроивших погром юношей. Ими оказались двое братьев. Как отметили в пресс-службе областного Управления МВД, в действиях парней усматриваются признаки мелкого хулиганства. Однако на момент совершения правонарушения ни один из них не достиг возраста привлечения к административной ответственности. Одному было 13 лет, другому – 15. По результатам проверки братьев могут поставить на профучет, а их мать привлечь к ответственности за ненадлежащее воспитание детей.