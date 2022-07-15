После драки на одной из улиц Белгорода потребовалась помощь врачей

20-летнему участнику драки потребовалась помощь врачей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Белгороду поступило сообщение от сотрудников медучреждения о том, что к ним за медицинской помощью обратился 20-летний местный житель. Участковые уполномоченные установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний юноша.

По предварительным данным, парни учатся в одном учебном заведении. В обеденный перерыв они встретились на одной из улиц города, где между ними произошел словесный конфликт, переросший в потасовку. В результате подозреваемый нанес оппоненту несколько ударов в область лица и головы.

В соответствии с ч.1 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.