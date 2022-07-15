За шесть месяцев 2022 года в Белгородской области на пьяной езде попались свыше 2 тысяч водителей

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За полгода белгородские автоинспекторы отстранили от управления транспортными средствами 2258 водителей с признаками алкогольного опьянения, в том числе отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. В 229-ти случаях нарушители во второй раз сели за руль в пьяном виде.

С начала года в регионе по вине водителей с признаками опьянения совершено 39 ДТП, в которых 14 человек погибли и 49 получили ранения.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до двух лет и штраф в сумме 30000 рублей. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 264.1 УК РФ. Санкции предусматривают до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Госавтоинспекция призывает белгородцев проявить активную гражданскую позицию и сообщать о ставших известными фактах нетрезвого управления транспортными средствами в дежурную часть УГИБДД УМВД по телефону: (4722) 352-832, 26-42-30.