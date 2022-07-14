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Происшествия14 июля 2022 12:37

За убийство с расчленением белгородец получил тринадцать лет строгого режима

Осужденный провел в квартире с телом несколько дней, пока соседи не почувствовали неприятный запах
Анастасия Лемешко
Конфликт между мужчинами произошел на почве совместного распития спиртных напитков.

Конфликт между мужчинами произошел на почве совместного распития спиртных напитков.

Фото: "КП" Архив

Жуткое преступление произошло в начале августа 2021 года на улице Королева в Белгороде. Как установили следствие и суд, мужчина, которому на сегодняшний день исполнилось пятьдесят лет, жил в квартире со своим 32-летним приятелем. В один из дней между ними произошел конфликт на почве совместного употребления горячительных напитков и отсутствия у последнего постоянного источника дохода. В пылу ссоры хозяин жилья схватил нож и ударил им приятеля в грудь. От полученного ранения 32-летний мужчина умер на месте происшествия.

- Желая скрыть следы преступления, подсудимый отсек голову и извлек внутренние органы погибшего. В квартире с телом он провел несколько дней, выходя за продуктами питания. 5 августа соседи почувствовали гнилостный запах и обратились в правоохранительные органы, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Белгородской области.

Пятидесятилетнего мужчину признали виновным в убийстве. Суд приговорил его к тринадцати годам лишения свободы. Наказание белгородец будет отбывать в колонии строгого режима.