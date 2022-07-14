За убийство с расчленением белгородец получил тринадцать лет строгого режима

Конфликт между мужчинами произошел на почве совместного распития спиртных напитков. Фото: "КП" Архив

Жуткое преступление произошло в начале августа 2021 года на улице Королева в Белгороде. Как установили следствие и суд, мужчина, которому на сегодняшний день исполнилось пятьдесят лет, жил в квартире со своим 32-летним приятелем. В один из дней между ними произошел конфликт на почве совместного употребления горячительных напитков и отсутствия у последнего постоянного источника дохода. В пылу ссоры хозяин жилья схватил нож и ударил им приятеля в грудь. От полученного ранения 32-летний мужчина умер на месте происшествия.

- Желая скрыть следы преступления, подсудимый отсек голову и извлек внутренние органы погибшего. В квартире с телом он провел несколько дней, выходя за продуктами питания. 5 августа соседи почувствовали гнилостный запах и обратились в правоохранительные органы, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Белгородской области.

Пятидесятилетнего мужчину признали виновным в убийстве. Суд приговорил его к тринадцати годам лишения свободы. Наказание белгородец будет отбывать в колонии строгого режима.