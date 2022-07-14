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Общество14 июля 2022 15:15

В Белгородской области с начала года утонули 23 человека, среди них четыре ребенка

Спасатели рассказали о наиболее распространенных причинах происшествий
Анастасия Лемешко
За купание в запрещенных местах белгородцев привлекают к административной ответственности.

За купание в запрещенных местах белгородцев привлекают к административной ответственности.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В этом году в Белгородской области открылось 124 пляжа, тогда как годом ранее их было всего 69. Несмотря на это, не все жители региона прислушиваются к призыву спасателей выбирать для отдыха у водоемов только оборудованные места. Не обходится без происшествий.

С начала купального сезона, который стартовал 1 июня, утонули 17 человек, в том числе трое детей. Шесть человек удалось спасти, в том числе одного ребенка.

Всего за год на водных объектах погибли 23 человека. Среди них – четверо детей. Спасены были восемь человек.

- Анализ показывает, что большинство несчастных случаев происходит по причине ныряния и купания в необорудованных для этих целей местах, купания в нетрезвом состоянии, неумения плавать, рассчитывать силы на обратный путь к берегу, купания детей и подростков без присмотра взрослых, - сообщили в ГУ МЧС России по Белгородской области.

За купание в неустановленных местах в отношении белгородцев составили уже 175 протоколов. К административной ответственности также привлекли 195 родителей, допустивших нахождение детей у воды без присмотра.