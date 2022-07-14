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Общество14 июля 2022 15:38

В пятницу в Белгородской области ожидается до +27 градусов

Днем пройдут кратковременные дожди
Анастасия Лемешко
В пятницу в Белгороде возможны кратковременные дожди.

В пятницу в Белгороде возможны кратковременные дожди.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Дожди, которые пришли в Белгородскую область на смену стоявшей всю предыдущую неделю жаре, принесли прохладу. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 15 июля, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не предвидится. Днем местами пройдут кратковременный дожди.

Ветер будет дуть западный. Ночью его скорость составит 3-8 метров в секунду. Днем порывы достигнут 7-12 метров в секунду. Ночью будет свежо. Термометры покажут всего 10-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов.