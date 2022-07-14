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Происшествия14 июля 2022 14:48

В Старом Осколе столкнулись четыре автомобиля, один загорелся

В ДТП пострадала пассажирка «Лады»
Анастасия Лемешко
По предварительным данным, водитель "Газели" чудом не пострадал. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, водитель "Газели" чудом не пострадал. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Утром 14 июля на Южной объездной автодороге в Старом Осколе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, 66-летний водитель «Газели» перед поворотом налево не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и стоклнулся «Ладой Нивой» под управлением 52-летнего мужчины.

В результате грузовой автомобиль перевернулся и загорелся. Тем временем «Лада» выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Маздой 3» под управлением 26-летнего парня и «Чери» под управлением 50-летнего водителя.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, в ДТП пострадал один человек. Травмы получила 47-летняя пассажирка автомобиля «Лада».