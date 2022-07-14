Белгородские росгвардейцы провели занятия для участников военно-исторических сборов

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В рамках акции «Каникулы с Росгвардией» состоялась встреча сотрудников ведомства с участниками военно-исторических сборов «Армат». Она прошла на базе Центра патриотического воспитания молодежи в Новооскольском городском округе. Росгвардейцы провели для ребят занятия по топографической, физической и медицинской подготовке. Они научили молодежь оказывать доврачебную помощь в полевых условиях, а также ориентироваться на местности при помощи помощи карты, компаса и курвиметра.

- Сотрудники, военнослужащие и ветераны нашего ведомства выступили в роли инструкторов военно-исторических сборов «Армата». С начала июня мы систематически проводим различные занятия с ребятами, направленные на военно-патриотическое воспитание, популяризацию спорта, активного образа жизни и подготовку ребят к военной службе, - рассказал заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Василий Ермоленко.