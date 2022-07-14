Наезд на двух пешеходов, столкновение четырех авто и пьяный на «Днепре» - что 13 июля происходило на белгородских дорогах

При опрокидывании «Днепра» пострадали трое пассажиров, двое из которых несовершеннолетние. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В среду, 13 июля, в Белгородской области произошло шесть ДТП. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, в автоавариях за сутки пострадали девять человек.

Около двух часов ночи в Губкине перевернулся мотоцикл «Днепр» с коляской. По данным полиции, 23-летний водитель был пьян и не имел прав. Пострадали трое пассажиров, двое из которых подростки – 17-летняя девушка и двое парней в возрасте 20-ти и 17-ти лет.

В половине восьмого утра в городе произошло еще одно ДТП. По предварительным данным, на Воронежском шоссе 58-летний водитель «Фиат Дукато» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Рено Сандеро» под управлением 62-летнего мужчины. Водитель второго авто пострадал.

В Белгороде на Константина Заслонова в восемь утра произошла авария с участием сразу четырех авто. По предварительным данным, 41-летняя автомобилистка на «Киа» не выдержала дистанцию и врезалась в «ФАВ В50» под управлением 41-летнего водителя с последующим столкновением с «Шкодой Октавией» под управлением 53-летнего мужчины. Тем временем «ФАВ» съехал с дороги и столкнулся с «двенадцатой» под управлением 25-летнего водителя. Без пострадавших не обошлось. Водитель «ФАВа» получил травмы.

В селе Нижний Ольшанец при наезде автобуса «ЛиАЗ» на искусственную неровность упала и пострадала 68-летняя пассажирка. В шестом часу вечера в Белгородском районе произошло еще одно ДТП. По предварительным данным, 74-летний водитель «Лады Приоры» в Новосадовом сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух женщин 80-ти и 78-ми лет. Обе госпитализированы.

Около семи вечера в микрорайоне Жукова Старого Оскола 25-летний водитель «Лады Гранты» наехал во двор на девятилетнюю девочку. По предварительным данным, она выбежала из-за припаркованных автомобилей. Школьница пострадала.