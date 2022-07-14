Губернатор Белгородской области рассказал, когда планирует отправиться в отпуск

Несостоявшийся отпуск глава региона планирует перенести на осень. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Не секрет, что губернатор Белгородской области ведет активный образ жизни. Ранним утром его можно встретить на пробежке. Он часто проводит личные приемы, прямо на улицах встречается с местными жителями и практически ежедневно отвечает на их вопросы социальных сетях. В рабочем графике главы региона – совещания, выезды в районы и немало командировок за пределы области. Даже во время больничного губернатор оставался на связи и руководил регионом в удаленном режиме из дома. А в случае происшествий в приграничье он в числе первых выезжает на места.

Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» у Вячеслава Гладкова спросили, планирует ли он отдохнуть. Глава региона рассказал, что собирался в отпуск в марте, но по понятным причинам его пришлось отменить.

- Хочу или не хочу – от меня это не зависит, не могу, - отметил Вячеслав Владимирович.

Если все сложится, глава региона может уйти в отпуск осенью. По его словам, он планирует сделать это в октябре. Вячеслав Гладков пообещал делиться с белгородцами впечатлениями об отдыхе и видами природы.