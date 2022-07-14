Начальник ГУ МЧС России по Белгородской области рассказал о выросших штрафах за нарушение требований пожарной безопасности

Органы госпожнадзора с начала года выписали нарушителям штрафов на 87 тысяч рублей. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

На пожароопасный сезон прошлого года – с марта по октябрь – в Белгородской области пришлось 1017 ландшафтных пожаров. Надзорные органы составили 556 протоколов на общую сумму 637 тысяч рублей.

Во время пресс-конференции начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов отметил, что в этом году лесных пожаров удалось не допустить. В то же время зарегистрировано 453 случая возгорания сухой травы, камыша и мусора. За палы и различные нарушения требований пожарной безопасности составлено уже 327 административных материалов, в том числе 301 органами госпожнадзора на общую сумму 87 тысяч рублей. Из-за разведенного костра и пала сухой растительности сгорело пять хозяйственных построек.

Сергей Потапов добавил, что в соответствии с новым федеральным законом размеры штрафов увеличились. Теперь за нарушение требований пожарной безопасности гражданам придется заплатить от 5000 до 15 000 рублей, должностным лицам – 20000 - 30000 рублей, индивидуальным предпринимателям - 40000 - 60000 рублей, юрлицам - 300000 - 400000 рублей. В период действия особого противопожарного режима штрафы увеличиваются двукратно.