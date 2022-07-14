В Белгородской области полицейские ликвидировали незаконные посевы конопли и мака

Двое местных жителей за культивирование запрещенных растений рискуют на два года отправиться в тюрьму. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети

Полицейские помещали собрать «урожай» двум незадачливым агрономам. Один выращивал больше двадцати кустов мака недалеко от своего дома в Губкинском городском округе. У другого на участке в Борисовском районе колосилось столько же конопли. Помимо этого, у второго мужчины нашли еще и подозрительное вещество растительного происхождения – предположительно, наркотик, которое сейчас исследуют специалисты.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за незаконное культивирование наркотикосодержащих растений. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.