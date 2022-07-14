В Белгороде на улице Попова отремонтировали многоэтажку 1976 года

В многоэтажном доме на улице Попова 100 за счет областного бюджета раньше срока обновили и утеплили фасад. фото: с сайта мэрии.

В доме № 100 на улице Попова города Белгорода сделали ремонт. В пятиэтажке 1976 года сегодня проживает 223 человека. По данным мэрии, здесь обновили электрокоммуникации и установили общедомовые приборы учёта. За счет областного бюджета раньше срока привели в порядок и утеплили фасад. Теперь предстоит обновить систему холодного и горячего водоснабжения.

- Всего же в Белгороде по программе капремонта общего имущества МКД в 2022 году капитально ремонтируют и утепляют 55 многоквартирных домов, - сообщает пресс-служба городской администрации.