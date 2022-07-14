СК возбудил уголовное дело по факту убийства пропавшего месяц назад жителя Белгородской области

Тело пропавшего без вести мужчины было захоронено в хозяйственной постройке. фото: с сайта СУ СК России по Белгородской области.

Житель Старооскольского городского округа пропал примерно месяц назад. С заявлением об исчезновении 35-летнего мужчины в полицию обратилась его мать. Изучив все обстоятельства, оперативники пришли к выводу о том, что местный житель мог стать жертвой преступления.

Правоохранителям удалось выйти на след двух мужчин, которые могли быть причастны к загадочному исчезновению старооскольца. В итоге один из них показал полицейским место, где, по его словам, было спрятано тело. Останки удалось найти.

По факту убийства СК возбудил уголовное дело. По версии следствия, преступление произошло 4 июня. Трое знакомых вместе выпивали в гараже. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которого 35-летнего мужчину избили. Затем его на автомобиле перевезли на дачу к одному из участников конфликта и нанесли еще множество ударов черенком тяпки по голове. Тело захоронили в хозяйственной постройке на том же участки, а после землю забетонировали.

- Проводится комплекс следственных действий с каждым из участников конфликта для определения их роли в совершении преступления и предъявления обвинения в совершении убийства. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.