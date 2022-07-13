14 июля в Белгородской области ожидаются дожди с грозами

Если непогода застала вас на улице, держитесь подальше от источников воды, деревьев и деревянных конструкций. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 14 июля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие дожди, днем кратковременные дожди. Местами грозы. Ветер южный, ночью от пяти до десяти метров в секунду, днем – западный, от девяти до 14-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 11-ти до 16-ти градусов тепла, днем – от плюс 19-ти до плюс 24-х градусов. В Белгороде ночью от 13-ти до 15-ти градусов выше ноля, днем – от 20-ти до 22-х градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении требований пожарной безопасности: не сжигайте траву и мусор на приусадебных участках, вблизи лесных массивов, не бросайте непогашенные сигареты и спички в траву, пресекайте шалости с огнем детей и подростков. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

Во время рыбалки не забывайте о правилах поведения на водных объектах. Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки. В случае приближения грозового фронта следует немедленно прекратить рыбалку, отойти подальше от берега и спуститься с возвышенности в низину. Пешеходам во время дождя советуют использовать зонт, плащ и соответствующую обувь. При передвижении будьте внимательны, осматривая участок пути перед собой.

К тому же не стоит забывать о безопасности во время грозы. Если непогода застала вас на улице, держитесь подальше от источников воды, деревьев и деревянных конструкций. Осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.