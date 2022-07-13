Две футбольные команды «Мираторга» стали победителями «Корпоративного Кубка Черноземья 2022»

На «Корпоративный Кубок Черноземья 2022» были отправлены сильнейшие команды холдинга из Белгородской и Брянской областей.

Агропромышленный холдинг «Мираторг» представляли 2 команды, которые показали высочайшее мастерство – команда из Брянска выиграла золотой кубок, а команда из Корочи – серебряный. Вратарь команды из Брянска Сергей Полусмак был признан лучшим вратарем турнира.

Соревнования проходили в два этапа. Сначала все коллективы состязались в группах, а потом разыгрывали кубки и медали. По накалу страстей спортивные баталии не уступали профессиональным состязаниям. На поле команда «Мираторг Брянск» выглядела куда сильнее своих соперников, демонстрируя хороший уровень спортивной подготовки. Команду «Мираторг Короча» в большом количестве приехали поддержать болельщики из числа друзей и коллег. При их бурных овациях футболисты «Мираторга» сумели в решающий момент продемонстрировать хладнокровие и лишить соперника возможности получить кубок.

Наша справка

«Мираторг» - крупнейший вертикально-интегрированный агрохолдинг в России, численность сотрудников которого достигает 40 тысяч человек. Компания большое внимание уделяет развитию спорта, укреплению корпоративного духа и сплочению коллективов своих производств.

В Белгородской области у «Мираторга» располагается завод по переработке свинины ЗАО «Свинокомплекс Короча», запуск которого состоялся в ноябре 2008 года. Брянская область – большой кластер, где в одном месте сосредоточены разные производства АПХ «Мираторг»: убой и переработка птицы, говядины, кожевенный завод и завод кулинарных блюд.