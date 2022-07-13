В Белгороде в столкновении автобусов пострадала пенсионерка

Водитель не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди двигавшимся автобусом. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

По предварительным данным, вчера, 12 июля, в 9:20 44-летний водитель, управляя автобусом «ЛИАЗ-529267», двигался по проспекту Б. Хмельницкого. В районе дома № 101 по Народному бульвару он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди двигавшимся автобусом «ЛИАЗ» под управлением 49-летнего водителя. В результате ДТП 74-летняя пассажирка автобуса получила телесные повреждения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области «Жигули» въехали в опору ЛЭП. ДТП произошло 11 июля около 19:15 в Шебекино в районе дома № 22 по ул. Ленина.