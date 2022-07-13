За сутки 14 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса выздоровели 129 427 человек. Фото: Михаил ПАТЛИС

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. Таким образом, в регионе не фиксируется жертв от ковида на протяжении семи последних дней.

За это же время 14 человек заболели, а выздоровели – 13. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 971 пациент, выздоровели – 129 427, умерли – 2 279. Сейчас из 85-ти госпитализированных ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных был на пять пациентов больше.

Отметим, что 11 июля в нашем регионе заболели 12 человек, а выздоровели – 15. 10 июля соотношение выздоровевших к заболевшим составляло девять к десяти.