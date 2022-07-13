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Звезды13 июля 2022 14:09

В начале сентября в Белгороде состоится цветочный фестиваль

Участниками мероприятия станут более 200 творческих коллективов
Алексей СЕРГУНИН
В прошлом году благодаря фестивалю Белгород украсили более 60 тысяч цветов.

В прошлом году благодаря фестивалю Белгород украсили более 60 тысяч цветов.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Со 2 по 4 сентября пройдет фестиваль «Белгород в цвету». Тема праздника этого года - «Сады России. Время процветать!». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В программе конкурс ландшафтного дизайна, шоу ночных садов, фестиваль исторической реконструкции, концерты, фольклорные и музыкальные вечера, интерактивные конкурсы. Ожидается, что участниками мероприятия станут более 200 творческих коллективов.

Напомним, в прошлом году благодаря фестивалю город украсили более 60 тысяч цветов. Горожане высоко оценили работу организаторов и идею - начать осень с такого яркого события. Аналогичные фестивали пройдут и в других районах и городских округах Белгородской области.