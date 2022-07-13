В Белгороде поймали серийного похитителя телефонов

В одном случае, когда хозяйка уснула, гость забрал ее телефон и скрылся. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Белгороду обратилась 37-летняя местная жительница. Она сообщила, что новый знакомый похитил у нее 15600 рублей и телефон стоимостью около 10 тысяч рублей.

По предварительным данным, женщина познакомилась с подозреваемым в одном из баров. Мужчина предложил потерпевшей проводить ее до дома, на что дама ответила согласием. Во время общения подозреваемый попросил у новой знакомой телефон, якобы для звонка, а позже, сославшись на то, что ему должны перезвонить, предложил присесть на скамейку. Дождавшись, когда белгородка отвлечется, он незаметно достал из ее сумки кошелек, забрал телефон со скамейки и под предлогом того, что ему нужно ненадолго отойти, скрылся.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель.

Кроме того, в ходе следствия был установлен еще один подобный эпизод. Так в одном из магазинов, специализирующихся на продаже алкогольной продукции, злоумышленник познакомился с 26-летней женщиной. Общение они продолжили за распитием спиртных напитков дома у потерпевшей. Когда хозяйка уснула, гость забрал ее телефон стоимостью около девяти тысяч рублей и скрылся.

Похищенные мобильники в обоих случаях мужчина продал, а деньги потратил. В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.