В Белгородской области мужчина похитил деньги с карты подростка

Подозреваемый нашел банковскую карту на улице Привокзальной в Алексеевке. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Алексеевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Алексеевского горокруга по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета). Максимальное наказание – до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, 24 июня этого года подозреваемый на улице Привокзальной в Алексеевке нашел банковскую карту, которая принадлежала 12-летней местной жительнице. В этот же день он неоднократно оплачивал ею покупки, не превышающие тысячу рублей.

Следствием проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.