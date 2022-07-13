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Происшествия13 июля 2022 7:15

В Белгородской области мужчина похитил деньги с карты подростка

Ему грозит до шести лет лишения свободы
Алексей СЕРГУНИН
Подозреваемый нашел банковскую карту на улице Привокзальной в Алексеевке.

Подозреваемый нашел банковскую карту на улице Привокзальной в Алексеевке.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Алексеевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Алексеевского горокруга по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета). Максимальное наказание – до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, 24 июня этого года подозреваемый на улице Привокзальной в Алексеевке нашел банковскую карту, которая принадлежала 12-летней местной жительнице. В этот же день он неоднократно оплачивал ею покупки, не превышающие тысячу рублей.

Следствием проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.