В Белгородской области 16-летний юноша разорвал сверстнику селезенку

Парень был доставлен в больницу и прооперирован. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный отдел по Старому Осколу СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

По версии следствия, в прошло месяце подозреваемый, находясь в учебном заведении, поссорился со своим однокурсником. Юноши высказывали друг другу взаимные претензии. Подозреваемый кулаком ударил сокурсника в бок, у 16-летнего потерпевшего произошел разрыв селезенки. Парень был доставлен в больницу и прооперирован. Его здоровью причинен тяжкий вред.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз, направленный на всестороннее расследование совершенного преступления. Изучаются условия жизни и воспитания несовершеннолетних, влияние взрослых на их развитие. Расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.