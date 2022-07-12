«Русь матрешечная!»: на Белгородчине прошел фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства

Коллективы БГЦНТ «Былина» и «Казачий круг» подготовили для краснояружцев насыщенную концертную программу с песнями и танцами. Фото пресс-службы администрации Краснояружского района.

Гостей фестиваля ждали песни, пляски, игры, конкурсы, мастер-классы, сувениры ручной работы, презентация уникальных комплектов семейных сувениров-матрешек каждого поселения района «Русская матрешка - стиль родины», выступление белгородских артистов, вкусные угощения, выставки, спортивные состязания и хорошее настроение.

В этот день чествовали крепкие супружеские пары, которые прожили в браке не один десяток лет. Общественной наградой – медалью «За любовь и верность» - были отмечены супруги Николай и Ольга Болховитины, а также Анатолий и Татьяна Бауковы.

В рамках фестиваля на уличной сцене наградили семьи с активной жизненной позицией, которые в этом году защищали честь своего района в областных творческих конкурсах, а также супругов, занимающихся семейным бизнесом, фермерским хозяйством, выступающих меценатами и спонсорами различных мероприятий в своем муниципалитете.

Все поселения района представили на суд жюри конкурса «Матрешкина кухня» свои кулинарные шедевры, приготовленные по семейным секретам. Для активной молодежи организаторы фестиваля подготовили футбольный сарафанный матч среди досуговых площадок поселка, квест-игру, в рамках проекта «От подмастерья до мастера» и молодежную интерактивную скейт-площадку. Самых юных гостей народных гуляний ждали развлекательные игровые программы, мастер-классы, аттракционы, аква-грим, библиотечные интеллектуальные площадки, роспись матрешки и многое другое.

На фестивале также можно было посетить матрешечные фотозоны, ярмарку-продажа изделий декоративно-прикладного творчества. Коллективы БГЦНТ «Былина» и «Казачий круг» подготовили для краснояружцев насыщенную концертную программу с песнями и танцами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснояружского района.