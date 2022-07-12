13 июля в Белгородской области возможны дожди

В теплую погоду повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня приводит к возгоранию высохшей травы. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 13 июля на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер южный, ночью от пяти до десяти метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 15-ти до 20-ти градусов тепла, днем – от плюс 22-х до плюс 27-ми градусов. В Белгороде ночью от 13-ти до 15-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 23-х до плюс 25-ти градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей региона на соблюдение правил пожарной безопасности: не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра.

Помните, что в теплую погоду повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня приводит к возгоранию высохшей травы. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности не оставайтесь равнодушными – попробуйте самостоятельно его потушить, закидав песком, землей или залив водой. Объясните детям, чем опасны игры с огнем и сжигание сухой травы, напомните им правила поведения при пожаре. Постарайтесь не оставлять детей без присмотра во время летних каникул.

Инспекторы ГИМС напоминают жителям региона, что, заходя в воду, следует быть предельно осторожными и не заплывать далеко от берега. А рыбакам спасатели рекомендуют перед уходом на рыбалку обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.