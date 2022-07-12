Белгородка Дарья Елисеева завоевала три золотые медали на Кубке России по спортивному туризму

Белгородские девушки (в центре) - самые лучшие в рамках Кубка страны по спортивному туризму. Фото ЦСП Белгородской области.

В поселке им. Цюрупы (Московская область) состоялся финал Кубка России по спортивному туризму. Белгородцы шесть раз поднимались на пьедестал почета. Причем, Дарья Елисеева делала это трижды.

На длинной дистанции в личном зачете она стала первой, на короткой дистанции – второй. В связках Даша победила вместе с Евой Костиной. А в группе Елисеева с Костиной выиграли в компании с Викторией Чеботаревой и Ириной Даньшиной.

В группе у мужчин команда Белгородской области в составе Алексея Жильцова, Александра Кудряшова, Артема Ильинских и Максима Мороса заняла второе место. В общем зачете сборная команда нашего региона стала бронзовым призером соревнований.