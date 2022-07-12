Более 50 ветеранов Великой Отечественной войны принимают участие в праздновании 79-й годовщины Прохоровского танкового сражения

Мария Рохлина (слева) приезжает в Прохоровку каждый год, начиная с 1953-го. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В торжественном мероприятии, посвящённом 79-й годовщине Прохоровского танкового сражения, принимают участие более 50 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 26 участников, двое из которых принимали участие в Курской битве.

Сегодня, 12 июля в Прохоровке по традиции собрались участники тех героических событий. К примеру, ветеран Великой Отечественной войны Мария Рохлина приезжает из Подмосковья ежегодно с 1953 года, чтобы почтить память однополчан. Мария Михайловна – председатель совета ветеранов 95-й гвардейской стрелковой Полтавской ордена Ленина Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.