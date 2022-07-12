Почти пять тысяч белгородцев добрались до Прохоровки на организованном бесплатном транспорте

Напомним, на пригородном поезде на праздничные мероприятия из Белгорода в первой половине дня было запланировано три рейса: в 6:30, 8:30 и 10:35 (дополнительный). Из Старого Оскола состав отправлялся в 8:41. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Во всех пригородных поездах для пассажиров, следующих до Звонницы и станции Прохоровка и обратно, 12 июля установлен бесплатный проезд. Пассажиры, следующие до других остановочных пунктов, оплачивают проезд по действующему тарифу с учетом федеральных и региональных льгот.

Сегодня также будет организован бесплатный проезд на автобусе. Курсировать он будет по маршруту «Энергомаш – Музей – Звонница». По пути следования автобус будет совершать следующие остановки:

г. Белгород – «ТЦ «МегаГринн»;

г. Белгород – «ТЦ «РИО»;

п. Северный - «ул. Олимпийская»;

п. Северный – «Нижняя»;

поворот на г. Строитель;

п. Прохоровка – «Музей Прохоровское поле»;

п. Прохоровка – «Звоница».

Движение организовано с 8:00 до 20:00. Интервал с 9:30 до 20:00 составляет 30 минут.

Для удобства пассажиров, прибывающих железнодорожным сообщением из Белгорода в Прохоровку, также организован бесплатный проезд на автобусах по маршруту «железнодорожная станция пгт. Прохоровка – Музей «Прохоровское поле» – Звоница». Автобус отправляется по мере наполнения.

Отметим, что бесплатный транспорт, следующий на праздничные мероприятия в Прохоровку, сегодня также организован во всех муниципалитетах области.