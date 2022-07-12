На Прохоровском поле в Белгородской области стартовала акция «Колокольчик Победы»

Перелив разноголосых колокольчиков раздается на трех ратных полях России. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Акция одновременно проходит в Курской, Орловской, Московской и Тульской областях. Перелив разноголосых колокольчиков раздается на трех ратных полях России: Куликовом, Бородино и Прохоровском. 79 учащихся кадетских классов Белгородской области с колокольчиками в руках звонят в память о героической славе русских воинов, которые на протяжении веков являются символом мужества, единства и мощи военно-патриотических сил нашей страны.

Напомним, что торжества на Прохоровском поле начались с самого раннего утра. Отпраздновать годовщину переломного в Великой Отечественной войне танкового сражения собрались ветераны, жители и гости Белгородской области. Из районов и городских округов был организован подвоз всех, кто хочет принять участие в празднике. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Музеи комплекса открыты с 10 часов утра до 8 часов вечера. Все желающие могут посетить «Третье ратное поле России», музей бронетанковой техники, музей «Битва за оружие великой Победы», а также публичную научно-историческую библиотеку Н.И. Рыжкова, кассы работают до 19:30.