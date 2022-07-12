Еще 15 жителей Белгородской области победили ковид

Днем ранее госпитализированных был на одного пациента больше. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. Таким образом, в регионе не фиксируется жертв от ковида на протяжении шести последних дней.

За это же время 12 человек заболели, а выздоровели – 15. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 957 пациентов, выздоровели – 129 414, умерли – 2 279. Сейчас из 90 госпитализированных ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных был на одного пациента больше.

Отметим, что 10 июля в нашем регионе заболели 10 человек, а выздоровели – девять. 9 июля соотношение выздоровевших к заболевшим составляло девять к 11-ти.