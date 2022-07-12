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Здоровье12 июля 2022 12:10

Еще 15 жителей Белгородской области победили ковид

Тем временем 12 человек заболели коронавирусом
Алексей СЕРГУНИН
Днем ранее госпитализированных был на одного пациента больше.

Днем ранее госпитализированных был на одного пациента больше.

Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. Таким образом, в регионе не фиксируется жертв от ковида на протяжении шести последних дней.

За это же время 12 человек заболели, а выздоровели – 15. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 957 пациентов, выздоровели – 129 414, умерли – 2 279. Сейчас из 90 госпитализированных ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных был на одного пациента больше.

Отметим, что 10 июля в нашем регионе заболели 10 человек, а выздоровели – девять. 9 июля соотношение выздоровевших к заболевшим составляло девять к 11-ти.