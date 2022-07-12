12 июля в музеях на Третьем ратном поле России в Белгородской области побывали уже около 4000 гостей

Напомним, торжества на Прохоровском поле начались с самого раннего утра. Отпраздновать годовщину переломного в Великой Отечественной войне танкового сражения собрались ветераны, жители и гости Белгородской области. Из районов и городских округов был организован подвоз всех, кто хочет принять участие в празднике. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Музеи комплекса открыты с 10 часов утра до 8 часов вечера. Все желающие могут посетить «Третье ратное поле России», музей бронетанковой техники, музей «Битва за оружие великой Победы», а также публичную научно-историческую библиотеку Н.И. Рыжкова, кассы работают до 19:30.

В течение дня можно посетит выставки: «Атомный проект» – выставочный зал музея «Третье ратное поле России»;

«Истории России» - на территории музейного комплекса;

«Страна героев, страна мечтателей» - музей книги в публичной научно-исторической библиотеке Н.И. Рыжкова на «Прохоровском поле».