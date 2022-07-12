12 июля на Прохоровском поле в Белгородской области состоится всероссийская акция «Мы помним»

В рамках акции с жителей Белгородской области планируется собрать портреты участников Курской битвы и Прохоровского сражения, а также их истории. Всего около 200 портретов.

По итогам акции, которая начнется в 14:30, в следующем году, к 80-летию Прохоровского танкового сражения, планируется сделать масштабную выставку на территории музея.

Напомним, что добраться на Прохоровское поле можно с помощью бесплатных автобусов. Прямо сейчас на Прохоровском поле проходит театрализованный праздник, посвященный 79-й годовщине Прохоровского танкового сражения.

В ближайшее время всех гостей ожидает выступление победителя второго сезона телепроекта «Голос» Сергея Волочкова, трансляция документальных фильмов о войне и выступление творческих коллективов Прохоровского района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.