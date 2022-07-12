В Белгороде поймали телефонного вора

Похищенный телефон был изъят и возвращен владельцу. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратился 27-летний местный житель. Он сообщил, что новый знакомый похитил у него телефон стоимостью около девяти тысяч рублей.

По предварительным данным, мужчины познакомились незадолго до случившегося на одной из улиц областного центра. В течение дня они вместе распивали спиртные напитки. Во время общения потерпевший предложил зайти в один из ближайших магазинов бытовой техники, чтобы зарядить телефон. При этом он попросил злоумышленника покараулить мобильник, а сам отправился за пирожками и кофе. Вернувшись с покупками, белгородец не нашел ни телефон, ни нового друга.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - 30-летнего жителя областного центра. Похищенный телефон был изъят и возвращен владельцу. В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.