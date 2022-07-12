В Белгородской области «Жигули» въехали в опору ЛЭП

Водитель «ВАЗа 2114» получил телесные повреждения. Фото: скриншот видео.

По предварительным данным, вчера, 11 июля, около 19:15 в Шебекино в районе дома № 22 по ул. Ленина водитель 1975 г.р., управляя автомобилем «ВАЗ 2112» при выезде из двора не предоставил преимущество в движении ехавшему по главной дороге автомобилю «ВАЗ 2114» под управлением водителя 2000 г.р.

После столкновения автомобиль «ВАЗ 2114» совершил наезд на опору ЛЭП. Управлявший им водитель получил телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.