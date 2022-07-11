В Белгородской области неизвестные повредили памятники на кладбище

Вчера, 10 июля, в ОМВД России по Белгородскому району обратились трое граждан с заявлениями о том, что на кладбище в селе Красный Хутор неизвестные облили краской памятники на могилах их родственников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту повреждения надгробий проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось ранее, у жителя Белгородской области изъяли арсенал боевого оружия.