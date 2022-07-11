Пропавшего белгородского юношу нашли в Воронежской области

Следствие организовало комплекс профилактических мероприятий, как с несовершеннолетним и его близкими, так и с органами профилактики. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Ранее сообщалось, что 12 июня в правоохранительные органы обратилась мать 17-летнего жителя села Драгунское Белгородского района с заявлением о том, что ее сын 8 июня ушел из дома бабушки, где временно находился, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

- Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям юноша был найден на территории Воронежской области, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области.

С парнем проводятся следственные действия на предмет установления фактов совершения в отношении него преступления. Следствие организовало комплекс профилактических мероприятий, как с несовершеннолетним и его близкими, так и с органами профилактики, направленный на недопущение аналогичных фактов в дальнейшем.