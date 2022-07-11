За сутки 10 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

В регионе не фиксируется жертв от ковида на протяжении пяти последних дней. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. Таким образом, в регионе не фиксируется жертв от ковида на протяжении пяти последних дней.

За это же время десять человек заболели, а выздоровели – девять. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 945 пациентов, выздоровели – 129 399, умерли – 2 279. Сейчас из 91-го госпитализированного ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на три пациента меньше.

Отметим, что 9 июля в нашем регионе заболели 11 человек, а выздоровели – девять. 8 июля соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 13 к 16-ти.