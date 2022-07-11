Белгородский «Салют» крупно проиграл дома курскому «Авангарду»

Первую официальную встречу белгородцы проведут 16 июля дома на стадионе «Салют». Соперником будет «Балашиха». Начало в 18:00. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Вчера, 10 июля, в Белгороде местный «Салют» принимал курский «Авангард». Черноземное дерби проводилось в рамках контрольной встречи перед стартующим 16 июля розыгрышем второй лиги ФНЛ. В итоге гости добились разгромной победы (3:0). Точными ударами отметились Агеев (34), Гершун (50) и Игнатенко (55). Кстати, второй сезон кряду «Авангард» крупно побеждает белгородцев. Летом прошлого года куряне выбили «Салют» из Кубка страны за счет победы с хоккейным счетом 6:0.

Уже 16 июля стартует розыгрыш второй лиги ФНЛ в группе 3. Соперниками наших футболистов на первом этапе турнира станут саратовский «Сокол», «Динамо» из Владивостока, дубли подмосковных «Химок» и хабаровского СКА, пензенский «Зенит», «Калуга», ногинское «Знамя», раменский «Сатурн», «Коломна», «Балашиха» и «Космос» из Долгопрудного. Первую официальную встречу белгородцы проведут дома на стадионе «Салют». Соперником будет «Балашиха». Начало в 18:00.