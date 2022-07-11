«На Ивана! На Купалу!»: на Белгородчине состоялся фестиваль с факельным шествием

Посетителей яркого летнего праздника ждали народные театрализованные обряды, конкурсы, хороводы, игры и красивые традиции. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В мероприятии приняли участие гости из разных уголков нашего региона, а также из Воронежской и Курской областей. Посетителей яркого летнего праздника ждали народные театрализованные обряды, конкурсы, хороводы, игры и красивые традиции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На импровизированных подворьях поселений района можно было попробовать разнообразные блюда из рыбы местного производства: уху, блины, кулебяки, пироги с рыбной начинкой, запеченного карася, карпа или маринованную щуку, котлеты, тарталетки с икрой и многое другое. Лучшие блюда, по мнению жюри, приготовили репяховцы, второе место заняли теребренцы, в тройку лучших вошло также подворье Сергиевской территории.

На летней сцене парка весь вечер выступали краснояружская рок-группа «Исток», гости из Белгорода кавер-групп «Жигули», а также московские артисты - Dj-сет от Dj Peak. Для самых юных посетителей народных гуляний работали аттракционы, шоу мыльных пузырей, мастер-классы от специалистов районного Дома ремесел и приезжих умельцев.

Также все желающие могли сплести главный атрибут праздника - венки из полевых трав и цветов, приобрести на память сувенир или оберег на аллее мастеров декоративно-прикладного творчества или сделать снимок у тематических фотозон. Завершением красивого праздника стали спущенные на воду купальские венки, сплетенные руками гостей фестиваля, а также факельное шествие и шоу «Летающих людей».