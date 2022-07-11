Белгородский аэропорт не откроют раньше 18 июля

Полеты из Белгорода были приостановлены 24 февраля после начала специальной военной операции. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 11 июля, федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что до 3:45 (по московскому времени) 18 июля продлен режим временного ограничения полетов в аэропорты 11 городов на юге РФ: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты страны работают штатно.

Напомним, полеты из Белгорода были приостановлены 24 февраля после начала специальной военной операции. Обо всех изменениях в расписании будет сообщено дополнительно. Телефон колл-центра аэропорта Белгорода: +7 (4722) 235-777.